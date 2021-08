Reprocha Congreso colapso financiero y sanitario en SSO pese a incremento presupuestario

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de agosto de 2021.- Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, ante la Comisión Permanente de Salud, congresistas lo responsabilizaron del colapso presupuestal, administrativo y sanitario que ha puesto en riesgo la vida de los y las oaxaqueñas.

Con la presencia de representantes populares, en su mayoría integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, el funcionario fue señalado de ejecutar una administración pública inadecuada, con adeudo en rentas, falta de pagos a trabajadores y un fuerte rezago en los servicios médicos a favor de la población.

El diputado Emilio Joaquín García Aguilar, presidente de la Comisión Permanente de Salud del Congreso Local, reprochó los nulos y evidentes retrocesos en materia de infraestructura, estrategias de atención médica y administrativa en la Secretaría, pese a que cada día la dependencia tiene más presupuesto a disposición.

Los señalamientos por anomalías, omisiones y negligencia que ha puesto en riesgo la vida de la población, causaron eco en esta Soberanía. Al respecto el legislador César Enrique Morales Niño, solicitó hacer transparente la nómina de los SSO en el último año, así como el plan para subsanar el adeudo en rentas, áreas de limpieza, lavandería y el dinero ocupado para atender la emergencia sanitaria.

En el mismo sentido, la diputada Gloria Sánchez López, señaló que la inadecuada administración pública en este sector, contribuye a la falta de insumos y medicamentos para enfrentar la pandemia. Asimismo, lamentó que la dependencia enfrente una crisis de esta magnitud, pese a que el Congreso autorizó incrementos del 18.2% y del 22%, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 respectivamente.

Al participar la representante popular, Aleida Serrano Rosado, cuestionó sobre las acciones implementadas y el protocolo que se ejecutaría ante la probabilidad del regreso a clases presenciales, para evitar los contagios del virus en los planteles educativos.

La congresista Hilda Graciela Pérez Luis, exigió hacer transparente los acuerdos de colaboración entre el Instituto de Bienestar y los Servicios de Salud de Oaxaca, así como el proceso para la contratación del personal para las distintas áreas.

El diputado Mauro Cruz Sánchez, exigió al funcionario explicar ante esta Soberanía sobre los recursos adicionales destinados por el Gobierno Federal para atender la pandemia, frente a las quejas existentes por la falta de insumos, de personal médico, la retención de pagos y desvíos de recursos.

La legisladora, Elena Cuevas Hernández, lamentó que la ignorancia, incapacidad, corrupción y malas decisiones de quien dirige la SSO, han propiciado más muertes que la misma emergencia sanitaria. En municipios como Ixtlán de Juárez, Tlacolula de Matamoros, San Pablo Villa de Mitla, San Juan Cotzocón, Mixe, entre otros, existen unidades médicas inconclusas, con presuntas irregularidades en los costos.

También, la representante popular Laura Estrada Mauro, consideró que la falta de inversión en materia de seguimiento y mejora del gasto público, así como el desempeño para mitigar y contener complicaciones, fue un factor que aumentó la crisis en la que hoy se encuentra la Secretaría de Salud.

La diputada Magaly López Domínguez, fue precisa al interrogar al servidor público sobre el destino del dinero para la renta de inmuebles, la liquidación de trabajadoras y trabajadores, la recontratación del personal del extinto Seguro Popular, y el adeudo ante el Servicio de Administración Tributaria, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

En tanto, la congresista Inés Leal Peláez recriminó las afectaciones negativas que el inadecuado manejo de los recursos públicos destinados a la salud en Oaxaca, han generado en la región de la Costa. Asimismo, requirió explicar el estatus en el que se encuentran las mesas de diálogo con profesionales del área química.

El secretario Márquez Heine, acudió ante esta Soberanía a comparecer ante la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura, en el marco de la rendición de cuentas de las dependencias del Gobierno del Estado de Oaxaca

