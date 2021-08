Reportan 4 taxistas fallecidos en Tuxtepec, en esta tercera ola de covid

-Contabilizan además alrededor de 40 contagiados hasta el momento

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca. – Durante el año pasado, los taxistas no dejaron de laborar debido al servicio que prestan, a pesar de la pandemia por el Covid-19, y en esta tercera ola, la situación es similar además de que reportan 4 fallecidos por este virus.

El Presidente de la Unión de Choferes 30 de Noviembre, Luis Alfonso Reyes Sánchez, dio a conocer que además de los 4 taxistas fallecidos, otros más han dado positivo a Covid, y tienen que permanecer en casa, atendiendose a través de remedios caseros, ya que carecen de seguridad social.

Al momento contabilizan alrededor de 40 los contagiados, en lo que va de esta tercera ola, por lo que hicieron un llamado a los ciudadanos a cuidarse y no relajar las medidas, para evitar que haya más contagios en este gremio.

La mayoría de los taxistas del municipio además de portar el cubrebocas, traen gel antibacterial en sus unidades, además de que también las sanitizan de manera constante, y así además de cuidarse, se cuida al usuario.

Durante el 2020 fueron más de 200 contagiados y más de 30 taxistas fallecidos a causa del covid, y esperan que en este año las cantidades no sean tan elevadas.

