Registra SSO incremento precipitado de contagios por COVID-19, se reportan 749 casos nuevos

-Prevalece alta incidencia de casos activos, rebasan los 2 mil 500 pacientes

Oaxaca de Juárez, Oax, 18 de agosto de 2021.– Con 749 casos nuevos de COVID-19 notificados este 18 de agosto, Oaxaca alcanza el pico más alto de la pandemia, con un incremento precipitado en el número de contagios, pues de 60 mil 893 que se tenían acumulados el día de ayer, pasó a 61 mil 642 para este miércoles, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El SARS-CoV-2, que ya ha dejado 4 mil 359 muertes en la entidad, 41 más que el día de ayer, -las cuales ocurrieron en días previos, sin embargo, hasta el día de hoy se confirmaron y reportaron-, se extiende con rapidez principalmente en Valles Centrales, Istmo y Tuxtepec, quienes en conjunto suman el 77.5% de los casos activos.

En tanto, la preocupación de las autoridades de Salud es el aumento sostenido de la última semana de la pandemia en etapa activa, pues este miércoles suman 2 mil 529 pacientes que presentaron síntomas en los últimos 14 días, y quienes pueden continuar propagando el virus.

Sin embargo, la estadística de personas recuperadas creció a 54 mil 754 notificaciones y 41 mil 202 pruebas resultaron negativas.

Aunque hay avances positivos gracias a la intensa Jornada de Vacunación desplegada en el territorio oaxaqueño, en relación a los números de casos contra hospitalizaciones y defunciones, se debe estar alerta, y permanecer firmes en la aplicación de todas las herramientas de protección sanitaria, para reducir el riesgo de enfermar a causa del virus, advirtió la institución.

En cuanto a la evolución de la emergencia sanitaria por zona geográfica, detalló que Valles Centrales concentra 37 mil 879 casos acumulados, mil 60 activos y 2 mil 17 defunciones; seguido del Istmo con 7 mil 756 positivos, 494 activos y 929 fallecimientos; Tuxtepec con 4 mil 291, 407 activos y 385 muertes; Costa con 4 mil 636 confirmados, 309 activos y 359 decesos; Mixteca con 5 mil 17 acumulados, 194 activos y 434 fallecimientos; Sierra con 2 mil 63 casos, 65 activos y 235 muertes.

Según el informe oficial, son 110 los municipios que notificaron casos nuevos para esta jornada, siendo el más afectado Oaxaca de Juárez con 156 pacientes, en segunda posición se ubica San Juan Bautista Tuxtepec con 63, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 41, Santa Cruz Xoxocotlán con 39 y Miahuatlán de Porfirio Díaz con 30, por mencionar algunos.

Por primera vez la comunidad de Santa María Temaxcaltepec, perteneciente a la región de la Costa, registró presencia del virus, con un caso.

El territorio oaxaqueño se encuentra inmerso en una tercera ola con mayor transmisibilidad, así como el resto del país, por lo cual, la institución calificó de crucial la colaboración de cada persona en limitar las reuniones sociales, evitar lugares aglomerados, poco ventilados, salidas innecesarias y en la medida de lo posible quedarse en casa.

