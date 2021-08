Notificados un 90% de los comercios de Tuxtepec, para que cumplan con medidas

-Podrían cambiar las medidas, en caso de que el semáforo epidemiológico pase a rojo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – A unos días de que se implementaran nuevas medidas entre el comercio de Tuxtepec, se dio a conocer que ya se ha notificado a un 90% de los comerciantes del municipio, para que cumplan estas acciones.

El Director de Comercio, Jorge Nelson Putalua señaló que ya le han notificado a la mayoría de los comerciantes que cumplan con estas medidas, y será en esta semana que terminen de notificar, para que ya todos estén informados y no haya pretextos para que no cumplan.

Dijo que en caso de que el semáforo epidemiológico cambie a color rojo, podrían tomar otras medidas, todo depende de los casos que se vayan presentando en el estado.

Las medidas que se están manejando son el uso del cubrebocas entre el personal y solicitarle a los clientes que lo porten, además de que se cuente con tapete sanitizante, que les apliquen gel, y sobre todo que no ingresen menores de edad a los establecimientos.

