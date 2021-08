“¡No recibo visitas!”, el repelente al Covid que aplicaron familias en Tuxtepec por medio de letreros

-Singulares anuncios con esta leyenda fueron instalados por algunos ciudadanos en puertas y ventanas de sus hogares, como forma de concientizar sobre el resguardo en casa.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – “¡Por contingencia no recibo visitas, quédate en casa!”, es el fuerte y claro mensaje que se lee desde la puerta de una casa en la calle Hidalgo en Tuxtepec.

Como esta familia al menos otras dos, se han localizado en calles cercanas del primer cuadro de la ciudad. El temor a la enfermedad sigue asechando a las familias, pues el virus está presente en cualquier parte y un descuido puede costar la salud.

Otro caso donde el letrero fue la vía de hacer entender a sus vecinos sobre el sentido de “quedarse en casa” y seguir los cuidados ente la pandemia, es el de una mujer de la tercera edad, sobre la calle Mutualismo entre Carranza y Luis Lavalle.

Ella cuenta con una pequeña tienda de abarrotes, que ante la crisis del alza de contagios se vio obligada a cerrar.

“No habrá servicio durante 3 semanas, por tu salud y la mía , nos cuidamos todos ¡ ZONA DE ALTO RIESGO COVID-19,QUEDATE EN CASA. Atentamente Doña Tina”, se lee en el letrero fechado con el 12 de agosto.

Además, un hogar más se ha escudado en ese letrero en la calle Rayón, desde ya hace varios meses. La advertencia fue colocada en la ventana, junto a la baqueta, por lo que es inevitable que alguien lo ignore.

En el reporte del 18 de agosto, Tuxtepec registró 63 casos nuevos y con eso acumula tres mil 334 casos, mientras que en la región Cuenca son 407 casos activos, la mayoría de personas de este municipio.

La tercera ola sigue golpeando a las familias tuxtepecanas, en salud y con pérdidas de seres queridos.

Cada familia hace lo que está a su alcance para librar al Covid, mientras que el gobierno municipal no aplica ni las propias medidas que aprobó para el transcurso de dos semanas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario