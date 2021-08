Incrementan casos de defunciónes por Covid en Jacatepec en tercera ola

-El DIF llama a la población a cuidarse, pues existe un gran número de personas que decidieron no vacunarse.

Alex Morales

Santa Maria Jacatepec Oaxaca.- La presidenta del DIF en Santa María Jacatepec Clara Itzel Carrillo Roy, pidió a la población extremar precauciones ante los decesos que han incrementado en el municipio en los últimos días, por posibles casos de covid-19 y pidió también que estén alerta ante la situación epidemiológica que se vive actualmente.

Y es que hace un año, Jacatepec fue uno de los municipios que menos casos de contagios reportó, sin embargo en este año ha sido el más golpeado y en muchos de los casos se debe a que bastantes personas no quisieron vacunarse, por su escepticismo hacia este virus, así también por sus creencias religiosas, lo que fue fundamental para que muchas personas decidieran creer en su fe y no en la vacuna, situación que ha repercutido a lo largo y ancho de todo el municipio.

En las últimas semanas, el panteón municipal ha estado recibiendo a personas de diferentes comunidades que han a ido a sepultar a sus difuntos, asegurando la titular del DIF que a diario llegan vehículos con ataúdes a este cementerio, que es uno de los 3 con los que cuentan en la población.

De esta manera explicó que pueblos como Cerro Concha, El Porvenir y la misma cabecera municipal, han estado haciéndose presente en el cementerio durante esta tercera ola de la pandemia, por lo que dijo que es una situación alarmante que se vive en este municipio pese a que diferencia del año anterior, todos tenían conocimiento de un posible rebrote y que debían estar prevenidos para no contagiarse.

Ahora hace un llamado a la ciudadanía para incrementar las medidas de sanidad para evitar más decesos, pues dijo que esta es la única opción para proteger a sus familias de este terrible mal que ha causado estragos en esta región.

Aunque no existe una estadística de cuantos fallecimientos se han registrado hasta la fecha, reconoció la funcionaria pública que esto se debe a que los doctores de la población señalan como posible casos de covid-19 y otros ni siquiera estudios le realizaron, por lo que aseguró que no hay un registro real que pueda determinar cuantas personas murieron por la pandemia.



De esta manera alertó a todos los Jacatepecanos a extremar todas las medidas posibles para evitar más contagios, conscientes de que ya tienen un mejor conocimiento de esta enfermedad para prevenirlo o para tratarlo, así también informó que el área de salud sigue trabajando para dar indicaciones de como se debe tratar esta enfermedad una vez que la hayan contraído.

