El costo de respirar ante el Covid en Tuxtepec

-Algunos testimonios, nos cuentan el martirio que están viviendo ante la alta demanda de los tanques de oxígenos, los cuales se han cotizado tanto que comprar uno implica un gasto de 24 mil pesos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Conseguir un tanque de oxígeno en medio de la pandemia de covid se ha convertido en una batalla contra el tiempo.

Desesperación y angustia son solo unos de los sentimientos que las familias de un enfermo de covid experimentan junto con el hecho de hacer una fuerte inversión de golpe para tener oxígeno y que el paciente salve la vida frente al coronavirus.

Se cursa la tercera semana de agosto, y los embates de la tercera ola de Covid, se sienten como un tsumani para varias familias que esperan afuera de una proveedora de gas, para rellenar sus tanques. Días antes, ya se veía la aglomeración de personas en busca de este insumo, casi vital en estos tiempos.

Algunos testimonios, nos cuentan el martirio que están viviendo en sus familias, primero tras recibir la noticia, y después para conseguir el oxígeno, y poder salvarle la vida a ese integrante. Nuestros testimonios pidieron no ser grabados en imágenes ante el temor de ser víctimas de discriminación por ser familiares de un paciente con covid.

María, señaló que su familiar lleva 13 días enfermo y lleva cinco días con oxígeno, y tienen 2 tanques, uno se lo prestaron y otro lo rentaron por 4 mil 500 pesos por 15 días. Rellenarlo de manera diaria les genera un gasto de mil 200 pesos, sumando aproximadamente unos 6 mil pesos en tan sólo esos 5 días que su familiar ha estado conectado al oxígeno.

Martín también espera ser atendido para rellenar tres tanques, los cuales por fortuna le fue fácil obtenerlos, pero no así, el oxígeno. Explicó que cada vez que acude a rellenarlos deben de llevar por lo menos 3 para tener de reserva, aunque en ocasiones solo alcanza uno.

En la familia de Martín enfermaron tres integrantes, pero solo uno requirió el oxígeno, aunque lamentablemente el tratamiento contra esta enfermedad ha sido caro, ya que tuvieron que comprar un medicamento que les costó más de 20, mil pesos, sumando hasta el momento 70 mil pesos en los gastos que llevan con su familiar.

Con esta tercera ola la demanda se ha disparado, lo que también es un reto para los establecimientos.

Personal de una de las proveedoras de tuxtepec, “oxigeno medicinal bienestar”, dieron a conocer a TVBUS que desde hace dos meses la venta aumentó, pero a diferencia a las dos olas anteriores, en esta ocasión se han perchado que posiblemente por la variante del virus hay más demanda de oxígeno.

Comprar un tanque de oxígeno podría costar hasta 24 mil pesos, por lo tanto muchas familias optan por rentarlo y los precios van de los 4 mil 500 los 6 mil 500 pesos, y rellenarlo es un costo extra, pues aunque depende del tamaño y el establecimiento en donde lo hagan, el costo de un tanque de 9 mil 500 litros va de los mil 200 a mil 500 pesos en Tuxtepec, y su duración depende de la cantidad de oxigeno que requiera el paciente.

Durante este tiempo los vendedores han conocido muchos casos, algunos comentan, de personas que están graves y con una difícil recuperación han logrado salvar la vida con la ayuda indispensable del oxígeno, lo cual puede ser la diferencia entre morir o vivir.

“Nosotros hemos estado notando que muchos contrato que hemos hecho son de jóvenes de 20 años, la persona más joven que hemos tenido es una niña de 12 años lamentablemente con covid, pero ya venia arrastrando una que otra enfermedad, solo recomendamos que van a salir a algún antro los jóvenes que se cuiden y usen el cubrebocas, ver así a una persona es lamentable”, dijeron.

Esta empresa, con un año en el mercado, abastece a personas de Tuxtepec y otros municipios de la Cuenca del Papaloapan, incluyendo de Veracruz que optan por venir a este municipio por que en sus lugares de origen los precios son más elevados.

Esta demanda representa que como proveedores en cada viaje llevan hasta 70 tanques para rellenar con su distribuidor.

Estos testimonios muestran parte de lo que viven algunas familias que enfrenta el covid, por lo que también exhortaron a la población a seguir cuidándose y sobre todo no bajar la guardia, para que no pasen lo que ellos han sufrido, ya que han visto que en esta tercera ola hasta menores de edad sufren por esta enfermedad y en algunos casos, requirieron de oxigeno.

Mira aquí el reportaje 👉 https://fb.watch/7un21r_q0U/

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario