Denuncian brote de dengue en Bethania, son alrededor de 100 casos

-Piden a las autoridades nebulizaciones para combatir los criaderos de mosquitos



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En la Comunidad de Bethania perteneciente a Tuxtepec, de aproximadamente 2, 150 habitantes, están reportando alrededor de 100 casos de dengue, lo que preocupa a los habitantes, debido a que deben de atender este problema.



Saúl Alatorre, quien es habitante de esta comunidad, dio a conocer que él como representante de un sector importante en esta comunidad, ya ha hecho la solicitud a las autoridades para que se hagan acciones necesarias y así no haya más casos “para ayudarnos a hacer una nebulización, una sanitización a la comunidad, y vamos a tratar de que se hagan una o dos nebulizaciones”, dijo.



Agregó que ya hubo una campaña de descacharrización, pero no dejarán de tocar puertas para que haya otra más, además de que insistirán para que las autoridades pongan atención en este problema.



Agregó que de ser necesario se van a sumar, con la finalidad de controlar estos casos, pero sobre todo realizando acciones que ayuden a la comunidad.



Cabe hacer mención que fue el pasado martes que la jurisdicción sanitaria de la Cuenca del Papaloapan inició con la campaña de nebulización para combatir los criaderos de mosquitos, ya que hasta el momento se contabilizaban 150 casos confirmados de dengue.

