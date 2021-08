Con petición de renuncia, finaliza comparecencia de Secretario de Salud en el Congreso de Oaxaca

-Al salir del recinto, el funcionario estatal dijo que él está a las órdenes del Gobernador.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Diputados, Diputadas e integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud (SITyPS), pidieron la cabeza del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Juan Carlos Márquez Heine, así lo manifestaron al término de la comparecencia que hizo ante la Comisión Permanente de Salud, a la que no asistieron los legisladores del PRI.

Cuando el Presidente de la Comisión de Salud declaró finalizada la comparecencia, inmediatamente los integrantes del SITyPS empezaron a pedir su renuncia, petición a la que se sumaron el Presidente de la Junta de Coordinación Política Fredie Delfín Avendaño y el Diputado Local Ángel Domínguez Escobar, Delfín Avendaño dijo que la gestión de Márquez Heine ha sido deficiente.

Mientras que Domínguez Escobar dijo que Márquez Heine lamentablemente no es el único Secretario de Salud que actúa de esta manera, en ese sentido mencionó el mal trabajo que realizó Germán Tenorio en la administración de Gabino Cué y el de Donato Casas Escamilla, quien antecedió al actual Secretario de Salud.

Por su parte el Secretario de Salud se retiró del recinto, cuando estaba por subir a su camioneta, Mario Romero reportero de TvBus lo cuestionó sobre la petición de su renuncia, el funcionario fue tajante al responder que él está a las órdenes del Gobernador, los integrantes del SITyPS se colocaron frente al vehículo y tuvieron que hacerse a un lado para que no los atropellaran.

En la salida del estacionamiento fue abordado por otro grupo de trabajadores se colgó de la unidad y el chofer continúo su marcha aunque a vuelta de rueda y después se retiró a alta velocidad.

La comparecencia estaba programada a las 10 de la mañana, sin embargo tuvo que empezar más tarde debido a que integrantes del SITyPS llegaron al recinto legislativo para manifestarse, por esta situación el personal de seguridad cerró los accesos a la sede del Congreso, esto molestó a los manifestantes quienes pedían que les dejaran entrar para estar presentes en la comparecencia.

Tras un diálogo, se acordó que una comisión de los manifestantes estaría presente en la comparecencia, mientras se llegaba a los acuerdos, los accesos se mantenían cerrados, incluso hasta para los diputados, quienes tuvieron que esperar para ingresar al recinto, quien aprovechó el momento fue la Diputada Local Juana Aguilar Espinoza, ella se retiró del recinto a pesar de que ya se encontraba en el interior, esto provocó molestia por parte de los manifestantes, quienes dijeron que permitirían el ingreso de los diputados y que no dejarían salir a nadie.

Ya en el comparecencia Márquez Heine aprovechó sus 20 minutos para dar un reporte de la pandemia, no tocó el tema de los despidos masivos que denunciaron los manifestantes, sin embargo esto si fue cuestionado por los legisladores y cada participación dónde se hablaba de las irregularidades, los sindicalizados en el interior del recinto aplaudían, incluso durante algunos momentos gritaban consignas en contra del Secretario de Salud cuando daba sus respuestas.

Incluso desde afuera del recinto los manifestantes gritaban consignas contra el Secretario de Salud, incluso algunos golpeaban con piedras los barrotes que rodean la sede del Congreso, esto provocó que tanto los diputados Ángel Domínguez y Fredie Delfín fueran a pedirles que se calmaran, que los legisladores de MORENA están a favor de su causa y que se pediría su renuncia.

Sobre el despido, dijo que era una decisión difícil que se debía tomar, sin embargo los legisladores y legisladoras lo cuestionaban, ya que no es posible que se den dichos despidos en plena pandemia, por su parte los sindicalizados decían que solo se estaba afectando al SITyPS y no a la Sección 35, que por ciento no se manifestó a pesar de que también tienen demandas que no han sido resueltas.

La Diputada Laura Estrada y el Diputado Ángel Domínguez, quien no estaba contemplado entre los legisladores que formularían preguntas, le recordaron al Secretario de Salud el tema pendiente que tiene con la comunidad de San Bartolo en Tuxtepec, pues en 2017 se demolió en centro de salud y a cuatro años no se ha terminado la obra.

Además decían que ellos son los que realmente han estado en la primera línea de atención contra el Covid, pues los trabajadores de la Sección 35 se han negado a regresar y a ellos no se les cuestiona ni se les molesta.

Así con la petición de renuncia, con un Secretario de Salud que huyó molesto, en medio de gritos, reclamos y señalamientos, así se llevó a cabo la comparecencia del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca.

