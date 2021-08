Con huellas de tortura, localizan dos muertos en ríos de Tuxtepec

-Uno de los cuerpos sin vida se rescató sobre el afluente Papaloapan, frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República; los restos no han sido identificados.

Redacción

Tuxtepec, Oax., 19 de agosto de 2021.- Dos cuerpos sin vida fueron localizados en menos de una hora en los ríos Papaloapan y Tonto, en San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca.

El primer hallazgo se registró sobre el río Papaloapan, en inmediaciones de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas sobre el bulevar Francisco Fernández Arteaga.

Reportes preliminares indican que se trata de una persona del sexo masculino, y quien presenta huellas de tortura; como señas particulares, el cuerpo de la persona cuenta con diversos tatuajes.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos, Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Casi de forma simultánea se localizó el cuerpo de otra persona, del sexo masculino sobre el río Tonto, en jurisdicción de Tuxtepec, en inmediaciones de la comunidad de Zacate Colorado.

Los primeros reportes indican que el hombre también presentada huellas de tortura, quien también fue registrado como personas no identificada.

Al sitio acudieron elementos policiacos de diversas corporaciones, entre ellas de la Guardia Nacional.

