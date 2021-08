¡Adiós Ernesto! Fallece primer adolescente por Covid en Tuxtepec; estuvo más de 10 días hospitalizado

-El caso del menor de 17 años de edad conmocionó a la población, pues se trató del primer caso conocido de un adolescente hospitalizado e intubado por Covid.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El adolescente Ernesto Cabrera González de 17 años de edad luchó hasta final contra el Covid-19, pero finalmente el virus le arrebató la vida este jueves.

A principios del mes de agosto, Ernesto Cabrera, padre del joven, pedía en sus redes sociales una oración por su hijo que estaba intubado, tras contagiarse de covid-19 en Tuxtepec.

Desde del pasado 6 de agosto la noticia de su estado de salud comenzó a circular en redes sociales con el fin de unirse en oración y también para apoyar a la familia con ingresos económicos para luchar contra la enfermedad.

El joven de 17 años, estudiante del CBTis 107, de Tuxtepec, fue hospitalizado en el IMSS de esta ciudad, justo cuando la tercera ola de covid comenzaba a golpear fuertemente a la población.

Dos días después de pedir la oración, su padre daba a conocer que estaba siendo trasladado a la ciudad de Oaxaca, lo reportaban como grave.

“Hermanos oren por mi hijo, por mi familia, por esta tempestad, sabemos que Dios nos purificará, nos fortalecerá pero que prueba tan difícil nos ha puesto”, decía en su mensaje, en el que además solicitaba apoyo económico para poder solventar los gastos que tenían.

Fueron alrededor de 15 días, que sus familiares pidieron oraciones para adolescente, y que hoy es una víctima más de esta enfermedad.

Por publicaciones que hizo Ernesto Cabrera, padre del joven, en esta tercera ola también falleció su hermano Macario Carera Manuel, además de que su esposa también estaba contagiada, y hoy su hijo es víctima mortal de esta enfermedad.

En esta tercera ola se han visto casos en donde los jóvenes son hospitalizados y requieren de oxígeno para seguir con vida, prueba de esto es que en lo que va de la pandemia suman ya mil 631 los jovenss de los 15 a los 19 años los que han enfermado de Covid, cifras proporcionadas por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

