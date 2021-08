Reprograman comparecencias para el viernes, en el Congreso de Oaxaca

–El Presidente de la JUCOPO dijo que no hay desacuerdos con los legisladores, “sigo firme en la presidencia” afirmó Fredie Delfín

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Las comparecencias que se llevarían a cabo el martes 17 de agosto y que fueron suspendidas, se reprogramaron para el viernes 20 de agosto en el horario en que ya estaba aprobado, así lo manifestó el Presidente de la Junta de Coordinación Politica (JUCOPO) Fredie Delfín Avendaño.

Refirió que las comparecencias programadas para el jueves 19 de agosto quedan de la misma manera, salvo la del Director General del Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca (IEEPO), ya que la Presidenta de la Comisión de educación, ciencia, tecnología e innovación, se encuentra algo indispuesta para asistir el jueves, motivo por el cual dicha comparecencia se reprogramó para el martes.

Sin embargo en un documento aprobado por el Congreso Local, se dio a conocer que las comparecencias quedaron de la siguiente manera: para el jueves le corresponderá al titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Fisica Educativa (IOCIFED) a la una de la tarde, dicha comparecencia será ante la comisión infraestructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Pare el viernes comparecerán los titulares de la Secretaría de Finanzas, de SINFRA y de la SEDAPA, tal y como se habían acordado, estos funcionarios comparecerán ante el pleno, el martes será el turno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cabe resaltar que el documento no contempla la comparecencia del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Es importante recordar que este martes un grupo de Diputadas y Diputados se pronunciaron en contra de la decisión de suspender las comparecencias de los titulares de SINFRA, de la Secretaría de Finanzas y de la SEDAPA, ya que señalaron a Delfín Avendaño de haber tomado la decisión de manera arbitraria, ya que no se tomó en cuenta a los legisladores y legisladoras.

Sobre el tema el Presidente de la JUCOPO dijo que no hay la intención de removerlo como coordinador parlamentario de MORENA, indicó que se mantiene al frente del organismo y que no hay división en la bancada morenista en el Congreso Local.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario