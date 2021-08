Registra SSO 19 defunciones por COVID-19, exhorta a seguir con las medidas sanitarias para evitar contagios

-Al corte de este martes, se contabilizan 365 casos nuevos y 2 mil 256 casos activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de agosto de 2021.- Las defunciones no cesan en esta tercera ola de contagios por lo que este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado 19 lamentables decesos, y 365 casos nuevos de COVID-19 que contabilizan 60 mil 893 casos acumulados y 4 mil 318 muertes por esta enfermedad, hay 2 mil 256 casos activos y 54 mil 319 personas se han recuperado.

Ante este panorama, el llamado del Sector Salud es para que la ciudadanía no baje la guardia ante esta pandemia, por lo que es fundamental, evitar los lugares concurridos y espacios cerrados, no acudir a fiestas o reuniones masivas, usar cubrebocas en todo momento, aplicar la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel al 70% y si es posible quedarse en casa.

La institución señala que los 365 casos nuevos, se distribuyen en 81 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el que ocupa el primer lugar con 48 casos, seguido de Ciudad Ixtepec con 26, Heroica Ciudad de Huajuapan de León 25, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 20, Magdalena Tequisistlán 19, San Juan Bautista Tuxtepec 17, Miahuatlán de Porfirio Díaz 14, Santa Lucía del Camino, Santa María Huatulco y Santiago Choapam 11 cada uno, Loma Bonita 10, y el resto de ocho a un solo caso.

Ante el aumento de casos positivos, hay 21 nosocomios que están al 100% de su capacidad, lo que ha ocasionado que la ocupación global de la red hospitalaria del Sector Salud sea del 73.7%, pues de las 514 camas destinadas para atender a pacientes con esta enfermedad, hay 379 ocupadas y 135 libres. Las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxtepec e Istmo, presentan una saturación preocupante, al reportar 93.3% y 78.9%, respectivamente.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 37 mil 471 casos confirmados y dos mil 12 defunciones, Istmo siete mil 634 casos confirmados y 910 defunciones, Tuxtepec cuatro mil 212 casos confirmados y 380 defunciones, Costa cuatro mil 573 casos confirmados y 353 defunciones, Mixteca cuatro mil 955 casos confirmados y 431 defunciones, Sierra dos mil 48 casos confirmados y 232 defunciones.

El grupo de edad que presenta el mayor número de mortalidad, son los de 65 y más años con dos mil 23, seguido de 50 a 59 con 937 personas fallecidas, de 60 a 64 con 615 y de 25 a 44 años con 411, del total de pérdidas de vidas humanas a causa de este coronavirus, dos mil 781 son hombres y mil 537 mujeres, las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

La institución da a conocer que hay 8 centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como es el caso del Hospital General de Zona 1 del IMSS, el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Centro de Salud Urbano 1, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Hospital de la Mujer y Niño Oaxaqueño y el Hospital General de San Pablo Huixtepec, y ante cualquier emergencia marcar al 911.

