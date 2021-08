Inician Conaliteg y el IEEPO distribución de más de 7 millones de Libros de Texto Gratuitos

-La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, asignó a Oaxaca 7 millones 469 mil 194 de libros de texto y material educativo para 953 mil 712 estudiantes.

San Agustín de la Juntas, Oax. 17 de agosto de 2021.- Con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal junto con la directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Victoria Guillén Álvarez, dieron inicio a la distribución de más de 7 millones de libros de texto gratuitos que serán utilizados por 953 mil 712 estudiantes de educación básica, en el ciclo escolar 2021-2022.

Con las medidas y protocolos sanitarios establecidos por la autoridad federal y local para cuidar la salud y la vida, en el Almacén Central se realizó el banderazo de salida a los vehículos que garantizarán una distribución oportuna del material educativo en las escuelas de toda la entidad.

Ante el presidente municipal de San Agustín de las Juntas, Celso Ambrosio Pérez Torres, funcionarios de la Conaliteg, representantes de comités de padres de familia y directores de planteles educativos, el Director General del IEEPO señaló que por la contingencia sanitaria se realizó la desinfección de los paquetes de libros de texto y se seguirán los protocolos correspondientes en todo el proceso de entrega.

Reiteró que en Oaxaca el inicio del ciclo escolar 2021-2022 será acorde a las condiciones de cada una de las comunidades y como se ha manifestado, con el consenso con los sectores involucrados en el tema. “En conjunto tomaremos las mejores decisiones a favor de las niñas niños quienes son el centro del proceso educativo”, puntualizó.

Por su parte, la Directora General de la Conaliteg, mencionó que la educación tiene que ser incluyente y universal; por ello, en conjunto con la Dirección General de Educación Indígena se adaptaron en lenguas indígenas algunos textos con el propósito de salvaguardar la identidad y cultura de los pueblos y que nadie se quede sin material educativo.

Reconoció la tarea del Gobierno de Oaxaca para que los paquetes lleguen a sus destinos en cada una de las ocho regiones del estado, algunas de ellas con difícil orografía e indicó que en este periodo de pandemia que se vive, los libros de texto han tomado un papel fundamental para la educación y han sido revalorados al igual que la labor de las maestras y maestros.



En total, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, asignó a Oaxaca 7 millones 469 mil 194 de libros de texto y material educativo para 953 mil 712 alumnos de planteles de educación básica, y garantizar una educación integral, al ser estas herramientas la base y eje para el desarrollo académico de las y los estudiantes.

Para Preescolar se entregarán 469 mil 259 textos; a Primaria 3 millones 642 mil 575 libros; a Secundaria 987 mil 587 y a Telesecundaria 820 mil 274 libros de texto gratuitos. Como complemento educativo se distribuirán 791 mil 119 ejemplares de Las aventuras de Dulce Clarita, el Libro de salud integral para casa jóvenes (Primaria y Secundaria), Somos el cambio; Hasta que los kilos nos alcancen y material de apoyo P5PNA.

También se repartirán 758 mil 380 textos de Educación Indígena; del Programa Nacional de Convivencia Escolar, el Programa Nacional de Inglés y de Telebachillerato etapa 1 y 2. En el caso de educación especial se distribuyen ejemplares en formato Braille y en Macrotipo.

En el evento, de manera simbólica, la Directora General de la Conaliteg y el Director del IEEPO, hicieron entrega de tres paquetes de libros a los directores de la Escuela Primaria “Vicente Guerrero” de Santa María El Tule; la Escuela Secundaria Técnica No. 252 y la Escuela Telesecundaria La Cañada, de Santa María Atzompa.

