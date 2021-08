Escuelas de la S-59 se inclinan a iniciar ciclo con clases a distancia

-Para conocer la situación en cada escuela se aplica un censo, el cual aún no concluye, pero que hasta el momento la mayoría no aprueba las clases presenciales

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que el Gobierno Federal anunciara el regreso a clases de manera presencial, la sección 59 del estado de Oaxaca está realizando el censo denominado “Jornada nacional al apoyo de las escuelas seguras”, mismo que hasta el momento, ha arrojado que la mayoría de censados no quieren el regreso de manera presencial.



La Secretaria de Organización de la Sección 59 Consuelo Ordaz López, explicó que desde el pasado 11 de agosto están realizando este censo, logrando ya visitar 47 escuelas de 83 que pertenecen a la sección 59 en la región de la Cuenca del Papaloapan, y lo que ha dado como resultado que de manera general un 67.8 han dicho no al regreso a clases presencial y un 32.2% sí a las aulas.



Agregó que será en próximos días que terminen de censar en estas escuelas y determinar si hay o no el regreso a clases presencial, ya que aseguró que no pueden pasar por alto a los supervisores, directores de escuelas, padres de familia, y autoridades de las comunidades de la Cuenca del Papaloapan.



Los representantes de esta sección sindical, también en el recorrido que han hecho supervisan que las escuelas cuenten con lo indispensable, priorizando que se cuente con agua potable, además de insumos necesarios como son tapetes sanitizantes, gel antibacterial, y todo lo necesario para la limpieza y así que no haya causas que posteriormente se cierre la institución, por no tener los cuidados necesarios.



De no regresar a las aulas, este sería otro ciclo escolar más que será de manera diferente, si las condiciones lo permiten de manera virtual y si no, sería a través de diversas estrategias que diseñen los maestro, lo que importa es seguir enseñando.

FOTO: Ilustrativa

