En dos semanas, podría autorizarse el recurso para el Centro de Salud de San Bartolo

-Ahora sí, ya está el compromiso de parte del Secretario de Salud en que se entregue el recurso de 18.5 mdp aproximadamente



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En dos semanas más, por fin, podrían entregar el recurso para seguir con los trabajos del centro de salud de San Bartolo, y así concluirlo en el mes de octubre, esto tras el compromiso de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).



El Agente de la Comunidad de San Bartolo Paulino Soto, señaló que el pasado 8 de agosto se reunió con el Secretario de Salud en el estado Juan Carlos Márquez Heine quien tras una plática hubo una minuta de acuerdo en donde se estipuló que el recurso llegará, en 4 semanas a partir de esa fecha, para continuar con esta obra, quedando todavía un plazo de 2 semanas aproximadamente.



El monto que se tenía contemplado era de 15.5 millones de pesos, sin embargo serán 18.5 millones los que aproximadamente se inviertan, ya que aun falta la firma del contrato con la empresa responsable de la obra.



Una vez que se aplique el recurso, se espera, que en el mes de octubre se concluya esta obra y así los habitantes de la comunidad puedan recibir atención médica en este espacio, el cual fue demolido en el año 2018, con la promesa de concluirlo en ese año, sin embargo por diversos motivos, hasta el momento no han terminado la obra.



En caso de que esta fecha acodada llegue y no se vea el recurso ni mucho menos que retomen los trabajos, dijo el agente Municipal que sería la comunidad la que determine qué hacer, ya que fue a través de la presión social que lograron que el Gobernador Alejandro Murat pusiera la primera piedra.

