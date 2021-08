En Agosto, suman 24 fallecidos en Loma Bonita por covid

-Se reportan 316 casos hasta el corte de este martes

Dora Timoteo

Loma Bonita, Oaxaca.- En lo que va del mes de agosto, en el municipio de Loma Bonita se han reportado 24 defunciones por covid, lo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas que ayuden a disminuir los contagios y las defunciones.

Datos proporcionados por Protección Civil de este municipio, es que a la fecha se reportan 24 defunciones, aunado a que en el reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) al corte de este martes sumaron 10 casos nuevos, siendo 316 los que se han reportado desde el inicio de la pandemia a la fecha.

Por el aumento en los casos de covid, en este municipio de la Cuenca del Papaloapan, el gobierno municipal decidió emprender medidas drásticas, similares a las del año pasado, sin embargo este miércoles las modificaron para no afectar el comercio local.

Las medidas son que el comercio va a trabajar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y los bares y cantinas sí van a abrir de las 12 del día a las 7 de la noche, aunado a que las tiendas de cadena nacional sol abrirán de las 7 de la mañana a las 7 de la noche y las multas a quien no porte el cubrebocas.

Con estas medidas se pretende que no haya más contagios y no repetir las cifras de hace un año, cuando la pandemia provocó que cientos de hogares lomabonitenses perdieran por lo menos a un integrante.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario