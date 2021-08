Despido masivo en los SSO, reflejo que no existe una planeación y ejecución de los programas: Laura Estrada

-Mencionó que también cuestionará sobre el Centro de Salud de San Bartolo, en la comparecencia del titular de los SSO ante el Congreso.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves está programada la comparecencia del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Juan Carlos Márquez Heine, quien tendrá que responder a los diversos temas que están sin resolver en el área a su cargo, uno de ellos es el despido masivo de personal que ha provocado un paro de labores por parte del Sindicato.

En ese sentido la Diputada Local Laura Estrada Mauro, comentó que no es posible que esta situación se tuvo que haber atendido con anterioridad, pues no es posible que a cinco años de la administración estatal, apenas se hayan dado cuenta de esta situación, que dejaría sin trabajo a cientos de familias y peor aún, en medio de la pandemia.

Agregó que esta situación pone en evidencia que no existe una planeación y ejecución de los programas que maneja la Secretaría de Salud de Oaxaca, asimismo refirió que no es posible que se tenga contemplado realizar un despido masivo cuando la entidad está pasando por la tercera ola de contagios, que ha provocado la saturación de hospitales en toda la entidad.

Otro tema que se le cuestionará al titular de los Servicios de Salud, tiene que ver con la construcción del Centro de Salud Urbano de la comunidad de San Bartolo del municipio de Tuxtepec, el cual fue derribado en 2017 y a 4 años de distancia no se ha terminado la obra, que ha dejado sin cobertura médica a varias poblaciones.

