Deportistas paralímpicos se manifiestan en Congreso del Estado, uno de ellos se quitó playera y zapatos en plena sesión

-El Congreso dio un plazo de dos semanas para aprobar su iniciativa que consiste en que reciban un apoyo vitalicio

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El deporte es un área que pocos apoyos recibe de parte de las autoridades y peor aún cuando se trata de atletas paralímpicos, en el caso de deportistas oaxaqueños, han manifestado en varias ocasiones que no reciben ningún tipo de apoyo, aún cuando varios de ellos han obtenido medallas en competencias internacionales.

Por esta razón es que este miércoles atletas paralímpicos se manifestaron una vez más, en esta ocasión marcharon de la fuente de las ocho regiones a la sede del Congreso del Estado, los atletas llegaron al recinto legislativo y gritaron consignas, su llegada coincidió con el inicio de la sesión ordinaria que se llevó a cabo en la explanada del recinto.

Luego de unos minutos, ingresaron al recinto legislativo para ser atendidos, sin embargo minutos después empezaron a exigir en voz alta que los atendieran, no les importó que la sesión estaba en marcha, su exigencia es que se aprueba la iniciativa para que reciban un apoyo vitalicio, que dejaron de recibir desde el 2017.

Vladimir Martínez López, quien tiene discapacidad visual y que ha ganado varias medallas en distintas competencias internacionales, se quitó la playera y los tenis que llevaba, todo esto mientras continuaba exigiendo a los diputados y diputadas, que estaban a unos metros de ellos, que los atendieran, reclamó a los Diputados por hacer “oídos sordos” a sus peticiones y que solo atienden a intereses personales.

El atleta continuó reclamando y pidiendo que el Presidente de la JUCOPO Fredie Delfín Avendaño los atendiera, su petición fue escuchada y el legislador los llamó para tener una reunión con ellos y permitir el desarrollo de la sesión, el Coordinador de MORENA iba acompañado del Diputado Alejandro López Bravo.

Al término de la reunión los atletas paralímpicos se retiraron del recinto legislativo, en entrevista para TvBus el Presidente de la Asociación de Medallistas Paralímpicos José Manuel Ríos Casas, comentó que los legisladores se comprometieron a que en dos semanas se apruebe su iniciativa de ley, que beneficiará a 23 deportistas internacionales del estado de Oaxaca.

El recurso de estos apoyos vitalicios es de aproximadamente 4 millones y medio de pesos al año, es decir que a cada uno de estos atletas paralímpicos recibiría en promedio 16 mil 300 pesos mensuales, cifra superior a los 10 mil pesos que recibieron hasta febrero de 2017 cuando les retiraron este apoyo.

Es importante recordar que el 24 de mayo los atletas instalaron un plantón frente a “casa oficial” para exigir que su iniciativa se aprobara y que se les siguiera dando el apoyo que recibían, el 2 de junio levantaron el plantón con la promesa de que su petición sería atendida y resuelta, sin embargo esto no sucedió, por lo que tuvieron que manifestarse una vez más.

Comentarios

