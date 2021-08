Crecen carencias en Centro de Salud de Loma Alta; sufre del 70% de desabasto en medicamentos

-La situación se agrava a otras áreas ante el paro y por la ausencia del personal de limpieza y seguridad, hasta el punto de contratar por cuenta propia servicios de intendencia, mientras que la atención médica es limitada.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El Centro de Salud de la colonia Loma Alta en San Juan Bautista Tuxtepec, sufre desde hace varios meses de carencias con los insumos en material de curación y un desabasto, de casi un 70 por ciento en medicamentos, lo que impide atenciones optimas a la población.

Este centro de salud también se unió al paro de labores que a nivel estatal mantiene la Sección 35 del SNTSA y los trabajadores de la empresa Seglim, contratada por los Servicios de Salud de Oaxaca para los servicios de limpieza y seguridad, pero que en plena ola de contagios comenzaron a realizar despidos.

La directora del centro de salud de Loma Alta, María del Roció Gómez Meléndez, comentó en entrevista para TVBUS que el nosocomio se encuentra en decadentes condiciones, por lo que requiere de la fuerza laboral de limpieza.

La indispensable labor del personal de limpieza se reflejó tan solo con las afectaciones que se registró por la lluvia de la madrugada de este miércoles, cuando el agua llegó a algunos consultorios y oficinas, por lo que se vieron en la necesidad de contratar de manera propia a una persona para que ayudara a la directora a limpiar.

Roció Meléndez, dijo que la limpieza en estos momentos es fundamental puesto que atravesamos una etapa difícil ante la tercera ola de la pandemia por covid-19.

Pero, además, la seguridad también es importante para resguardar con lo poco que se cuenta en el Centro de Salud para ofrecer atención a la población.

Frente a las carencias, agradeció el apoyo recibido por compañeros del seguro social que abastecieron de materiales que no ocupan por el momento y que son necesarios en este lugar.

En el centro de Loma Alta, cuentan con un triage para recibir a posibles casos covid en caso de requerirse, por lo que la médico y directora de esta institución, llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia y seguirse cuidando.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario