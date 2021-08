Con la tercera ola aumentan actas de defunción, pero continúa demanda de matrimonios y actas de nacimiento

-A pesar de que en las últimas 2 semanas las actas de defunciones han ido en aumento, no es equiparable con el 2020.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- La Oficialía del Registro Civil en Tuxtepec informó a través de su titular Aury Alonso Bravo, que con la llegada de la tercera ola de contagios el número de actas de defunciones han aumentado, sin embargo reconoció que de la misma manera los matrimonios y las actas de nacimiento, siguen siendo requeridos aun con esta situación, que poco ha preocupado a la ciudadanía pese a la pandemia.

Aunque en las dos últimas semanas las actas de defunciónes han sido de las más solicitadas, explicó que no se compara con la del año anterior, pese a que en este año ha sido más fuerte la pandemia, señaló que el número de decesos es menor en comparación del 2020, por lo que espera que los Tuxtepecanos se sigan cuidando y no sean parte de las estadísticas.

En lo que respecta a los matrimonios explicó Aury Alonso, que se están tomando todas las medidas necesarias como la de agendar por citas a los interesados y aunque siguen acudiendo a domicilio, piden que sean sólo los contrayentes y testigos para evitar aglomeraciones, algo que han aceptado para acceder al matrimonio.

Aunque se han implementado todos los protocolos sanitarios y medidas de prevención en esta área, señaló que no han dejado de dar el servicio a los usuarios ya que siguen laborando normalmente, situación que no ha pasado desapercibido para la ciudadanía que siguen acudiendo al Registro Civil para realizar sus documentos.

Por otro lado reconoció que el programa de entrega de actas en las colonias, a través de una brigada de registro quedó estancada, debido a la pandemia y aseguró que esta decisión se acató a través de la Jurisdicción sanitaria, por lo que explicó que todavía no existen condiciones ni fecha de cuando se reiniciaría con este programa, que se tenia contemplado ya hace algunas semanas.

De esta manera comentó que el Registro Civil sigue laborando de manera normal y recibiendo a las personas que deseen algún servicio, sin embargo piden que acaten las medidas sanitarias para que se les pueda atender, ya que solamente así garantizan la salud de los que laboran en esta Dependencia Estatal.

