Comité de Morena en Tuxtepec, sin representación ejecutiva, señala el Coordinador Operativo Territorial del partido

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- A pocos meses de que inicie el año electoral para la elección de gobernador de Oaxaca, el Coordinador Operativo Territorial de Morena en Tuxtepec, José Manuel Castillo González, urgió la renovación del Comité Municipal, pues a su perspectiva no hay una representación ejecutiva del comité.

En ese sentido, Castillo González conocido como “Palmilla”, alzó la mano para encabezar la nueva dirigencia municipal, para lo cual afirma se siente preparado luego de contar con varios años como un activo integrante de Morena en Tuxtepec.

Incluso, el político presumió de contar con los méritos necesarios para tomar las riendas de Morena y buscar unificar las bases para llegar consolidados al 2022 y con eso, hacer frente a una nueva elección para gobernador.

Urgió al partido comenzar con el proceso para la renovación en el interior de Morena, ante el proceso electoral venidero.

Incluso, dijo que ante la falta de una representación ejecutiva del Comité de Morena en este municipio en muchos de los casos ha tomado el estandarte para tomar decisiones y es por eso, que ahora se dice listo para tomar las riendas del partido.

“Palmilla” se siente capaz por ser uno de los fundadores de este partido y que siempre, ha dado la cara a pesar de situaciones adversas que han sufrido, por lo que espera el apoyo de todos los morenistas para asumir este compromiso de cara al 2022.

