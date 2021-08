Autoridades de Santa Cruz Mitlatongo inician huelga de hambre, exigen aparición de Agente desaparecido

-Piden la intervención del Gobierno del Estado para que se solucione un conflicto que tienen con la comunidad de Santiago Mitlatongo

-La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda para dar con su paradero



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Mitlatongo, informaron que iniciarán una huelga de hambre, como medida de presión para que las autoridades del Gobierno del Estado den con el paradero del Agente de Policía José Antonio Guzmán, quien desapareció el día del ataque ocurrido el pasado 16 de agosto.



Piden al Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa que intervenga para resolver el conflicto que existe con la comunidad de Santiago Mitlstongo, con quienes tienen un conflicto agrario, además señalaron a esa comunidad de orquestar una ataque armado.



El Presidente de Comisariado de Santa Cruz Mitlatongo Carlos Antonio García, pidió en conferencia de prensa que se ponga un alto a los ataques en contra de los pobladores, Santiago Mitlatongo pelea una superficie de 190 hectáreas, las cuales dicen le pertenece a Santa Cruz Mitlatongo, por medio de un decreto presidencial de 1953.



Refirió que Santa Cruz ha manifestado estar dispuesto a ceder el 25% de la superficie, sin embargo las autoridades Santiago Mitlatongo no quieren aceptar la propuesta, agregó que ante la agresión que sufrieron, no responderán a actos de provocación, es por ello que piden la intervención de las autoridades para solucionar este problema.



Es importante hacer mención que la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda en la que señalan que esta persona fue vista por última vez en el paraje conocido como “El Tepetate”, vestía ropa camuflajeada color verde tipo militar, su media filiación es de complexión regular, mide 1.60 metros, tez morena, cejas pobladas, ojos medianos, nariz poco afilada, orejas medianas, cabello lacio color negro corto a la altura de los hombros.

