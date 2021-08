UABJO no regresará a clases presenciales, afirma Rector

-Señaló que se iniciará el semestre con clases a distancia para no exponer a los alumnos a posibles contagios.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este 23 de agosto inicia el semestre en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), sin embargo las clases se darán en línea, debido al incremento de contagios de Covid, así lo dio a conocer el Rector de la máxima casa de estudios Eduardo Bautista Martínez.

En entrevista para ORO noticias, el rector mencionó que esta medida aplica para estudiantes del nivel medio superior y superior, asimismo indicó que esta medida fue tomada el pasado 9 de agosto en una reunión con directores de las facultades, institutos y escuelas de la UABJO, así como con integrantes de la Comisión Técnica de Medidas de Salud.

El rector hizo uno llamado a la comunidad estudiantil para que se informen de las actividades y del proceso de inscripción, el cual se amplió hasta el jueves 19 de agosto, además en los institutos, escuelas y facultades, se atenderán los casos especiales por medio de la Dirección de Servicios Escolares.

Es importante mencionar que con esta decisión la UABJO asume la misma postura de la Sección 22 de no regresar a clases de manera presencial, para no exponer a los estudiantes a un contagio, debido al incremento de casos que se registran en las ocho regiones de Oaxaca y es que las jurisdicciones sanitarias de los Valles Centrales, Istmo y Tuxtepec concentran el mayor número de pacientes con la enfermedad en etapa activa, tras notificar 977, 421 y 387 casos, respectivamente.

