Tras caer ventas, comerciantes de Tuxtepec confían reponerse hasta diciembre

-En estos momentos las ventas se reportan en un 30%, porcentaje menor a los primeros meses



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el año pasado los comerciantes del municipio de Tuxtepec se han visto afectados con ventas bajas, y aunque esperaban reponerse en estos meses, con el retroceso del color en el semáforo epidemiológico, confían que sea hasta diciembre cuando sus ventas aumenten un poco más.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) Delegación Tuxtepec, Jorge Osorio, dijo que en los primeros meses del año las ventas del sector comercial estaban en un 40%, sin embargo después empezaron a bajar un 10% más, quedando en un 30% de manera general y lo que los está afectando considerablemente.



Agregó que por lo tanto confían en que sea en el mes de diciembre cuando logren repuntar un poco más, no como en los años anteriores, pero sí que sean superiores a las del 2020.



El también comerciante, reiteró que el sector comercial está tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, y con esto le dan garantías tanto a los trabajadores como a los clientes.



Durante el 2020 este sector fue uno de los más afectados en el municipio de Tuxtepec por la pandemia por el covid-19, al grado que tras el cierre del comercio no indispensable, muchos establecimientos familiares cerraron de manera definitiva, principalmente al no poder pagar la renta.

