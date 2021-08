Sindicato de salud, no descartan movilizaciones en la Cuenca, tras corte de personal

-Tuvieron que solicitar el apoyo de policías municipales, ya que se quedaron sin elementos de seguridad



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que este lunes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dejaron sin personal de limpieza y seguridad a los hospitales del estado, en la región de la Cuenca del Papaloapan no descartan agudizar acciones, en caso de seguir en esta situación.



En conferencia de prensa, el Dirigente Sindical del Hospital General de Tuxtepec Marco Antonio Hernández, dijo que no pueden quedarse sin personal de limpieza y de seguridad, ya que ellos como personal de salud no pueden atender a los enfermos y hacer la limpieza de algunas áreas, principalmente la de quirófano, el área covid y la de urgencias.



Por lo tanto, en caso de que este miércoles que haya una reunión con el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, no logran regresarles al personal de limpieza y de seguridad, estarían agudizando sus acciones ya que actualmente, el hospital general está en paro desde el pasado miércoles.



Agregó que como no pueden estar sin personal de limpieza y más en estos tiempos de pandemia, por lo que la dirección del nosocomio optó por pagarle la mitad de sus sueldo, para que puedan seguir trabajando y así tengan a alguien que realice estos trabajos.



En lo que respecta a la vigilancia, solicitaron a la autoridad municipal el apoyo con policías exiliares y así n dejar esta área descubierta y que pueda provocar problemas ya que durante este lunes y martes que no hay vigilantes, algunos familiares de los pacientes con covid, entraron a estas zonas.

