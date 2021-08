Se moviliza Sección 35 en Oaxaca, se manifiestan en varios cruceros sin bloquear la circulación

-Exigen al Gobierno del Estado que no se despida a más de mil 500 trabajadores de los SSO.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Tal y como lo anunció la dirigencia estatal, este martes integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), realizaron una serie de manifestaciones en varios puntos de la ciudad capital, para exigir al Gobierno del Estado que no se despida a más de mil 500 trabajadores.

Los puntos en dónde se concentraron los trabajadores son en el crucero del aeropuerto, en el panteón general, en la fuente de las 8 regiones, en el crucero de la ex volkswagen, el monumento a Juárez sobre la carretera 190, San Bartolo Coyotepec, el crucero de cinco señores y frente a las oficinas del PRI en Santa Rosa Panzacola.

Es importante mencionar que en estos puntos la circulación vial no está siendo afectada, ya que los trabajadores se colocan sobre la vialidad cuando el semáforo está en rojo, esto con la intención de dar a conocer a la población en general las demandas que tienen y que el Gobierno del Estado se niega a atender.

Esta movilización se da previo a una reunión que tendrá la dirigencia sindical con el Gobernador Alejandro Murat, a quien le pedirán que tome cartas en el asunto, ya que denuncian que el Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine no los atiende, incluso presentarán una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Otras de las demandas que tienen los trabajadores es la falta de medicamentos, insumos y materiales en los hospitales y centros de salud, es por ello que también piden una reunión con la Comisión de Salud del Congreso de Oaxaca, finalmente dijeron que en caso de que sus demandas no sean resueltas, intensificarán sus movilizaciones.

