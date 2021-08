Revientan Diputados contra Fredie Delfín, suspendió comparecencias de manera arbitraria señalaron

-Los legisladores comentaron que no fueron notificados de la decisión que tomó el Presidente de la JUCOPO



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Ese martes varios Diputados y Diputadas manifestaron su descontento por la suspensión de las comparecencias programadas para ese día, acto que señalaron fue hecho de manera arbitraria por parte del Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Fredie Delfín Avendaño.



En su intervención la VicePresidenta de la Mesa Directiva Arcelia López Hernández, comentó que el documento que circuló el lunes por la tarde en la que se informa la suspensión de las comparecencias programadas para este martes nunca le llegó, incluso dijo que no tuvo conocimiento del documento, por lo que se deslindó de la decisión que se tomó, y es que el oficio que circuló menciona que la decisión fue tomada por los diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva.



Por su parte la Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PVEM Aurora López Acevedo, dijo que el documento en el que se cancelan las comparecencias del titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) Vicente Mendoza, de SINFRA Javier Lazcano Vargas y de la SEDAPA Gabriel Cué, solo estaba firmada por el Secretario de Asuntos Parlamentarios Jorge González Illescas.



En ese sentido lamentó que a pesar de que el punto de acuerdo se aprobó como de pronta y obvia resolución en la sesión del pasado 11 de agosto, los integrantes del gabinete no hallan llegado a la sede del Congreso para rendir cuentas ante la legislatura local, pues una obligación rendir cuentas.



Quien también manifestó su descontento por esta decisión fue el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Programación Mauro Cruz Sánchez, quien además fue quien promovió que ese punto fuera tratado como de urgente y obvia resolución, incluso señaló al titular de SINFRA de inflar las obras.



Agregó que hasta el momento no se tiene conocimiento en qué se han aplicado los 3 mil 500 millones de pesos que aprobó el Congreso de Oaxaca, asimismo indicó que no se sabe en dónde se están aplicado los mil 300 millones de pesos que se destinaron para la zona militar, también dijo que el “corte de caja” que rindió el titular de SINFRA el domingo pasado, pasó desapercibido por la población.



Entre los Diputados y Diputadas que estuvieron en este posicionamiento estaban la ex titular de la JUCOPO Delfina Guzmán, a quien Fredie Delfín suplió en abril de este año, la Diputada panista María de Jesús Mendoza, la legisladora Aleida Tonelly Serrano, entre otros.

