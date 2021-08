Regreso a clases no es posible en Valle Nacional; está “invadido” de covid, afirma delegación de la Sección 22

-Señalan que no se cuenta ni con la estructura, ni con los insumos necesarios como sanitizantes, gel y cubrebocas para proteger a los alumnos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – Ante la incertidumbre que existe en el municipio de Valle Nacional en la Cuenca del Papaloapan sobre el posible regreso a clases el próximo 30 de agosto, la representante sectorial de la Sección 22 en ese municipio María Estela Martínez Manuel, informó que la postura del gremio magisterial es un rotundo ‘no’ a las clases presenciales, ya que abundó que no existe garantía para los alumnos, debido a que este municipio se encuentra “invadido” de covid-19.

Entrevistada en su domicilio la profesora, pidió a los padres de familia a no caer en confusiones, pues abundó que el mismo IEEPO ha estado perifoneando en las calles sobre el posible regreso a clases, cuando que no existen las condiciones, ni la infraestructura, así también como los requerimientos de sanitización para proteger a los educandos que aún no cuentan con vacunas, por lo que agregó que mientras no haya condiciones los alumnos no regresarán a las aulas en las 4 secciones sectoriales de este municipio.

Así mismo explicó que existe el riesgo latente, de que los estudiantes puedan ser contagiados ya que aún no cuentan con su vacuna, por lo que pide a los padres de familia ser conscientes de esta situación y no exponer a sus hijos sólo porque el gobierno Federal lo pide, sin tener conocimiento de la situación que vive Valle Nacional.

Así también reconoció que se ha reunido con el presidente municipal para emprender acciones conjuntas, sin embargo, espera primero convocar a la base gremial, para determinar que prosigue en los próximos días, pues reiteró que la curva de contagios va ascendente y preocupa también a sus mismos compañeros, que han sucumbido ante esta mortal enfermedad que ha costado vidas al magisterio.

Por último, mandó un mensaje a la ciudadanía de que no se dejen llevar por informaciones falsas, y que ningún sector o instancia puede venir a obligarlos llevar a sus hijos a la escuela, pues advirtió que estos desconocen la situación sanitaria que existe en Valle Nacional.

