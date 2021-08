Reanuda actividades hospital de Valle, despedidos cobrarán temporalmente en el ayuntamiento

-Aseguró el director del nosocomio, que se debió a la oportuna intervención del edil Rey Magaña, quien se comprometió a cubrir el salario de los que fueron despedidos sin justificación.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Director del Hospital comunitario de Valle Nacional William Huantes Santibañez, informó que las actividades continuarán dentro de este nosocomio, luego de que se intentara realizar un paro de labores, ya que este lunes por la mañana 14 empleados fueron despedidos por la Secretaría de Salud, alegando falta de presupuesto para devengar el salario de estas personas.

Ante esta situación que se esta dando en todo el Estado, señaló que la oportuna intervención del presidente municipal Rey Magaña evitó que los servicios se cancelaran y explicó, que el edil se encargará de cubrir los sueldos de estas personas encargadas de las áreas de limpieza y seguridad, mientras se arregla esta situación.

Esta decisión de la Secretaría de Salud viene agravar la situación sanitaria que actualmente vive este municipio, ante los números de casos registrados en los últimos días y donde actualmente, se encuentra una mujer en situación de gravedad debido al covid-19, según las propias palabras del Director del hospital.

Cabe resaltar que de no haber actuado oportunamente el edil Vallense, el hospital fuera prácticamente cerrado, debido a que no habría condiciones para intervenciones quirúrgicas y otras urgencias ya que sin personal de limpieza, sería un riesgo tanto para el paciente como para el mismo personal que ahí labora, así lo dio a conocer Paulino Jara García médico de ese hospital.

De esta manera aseguran que la situación que se vive en Oaxaca por el tema de salud, podría resolverse en los próximos días o en la próxima semana, mientras tanto señalaron los galenos que solo habrá servicios de urgencias, quedando canceladas las consultas externas debido a la situación epidemiológica que prevalece en la región en todo el país.

Así mismo aprovecharon este medio para aclarar el cobro que se están realizando por consultas en ese lugar, pues detallaron que ante la falta de insumos y medicamentos, esta cuota de recuperación de 69 pesos va destinado en la compra de lo más necesario, que se ocupa en atención a las emergencias que ocurren en la zona.

El hospital de Valle Nacional al igual que en todo el Estado, ha estado padeciendo de infraestructura, medicamentos y falta de equipos y especialistas, situación que ha provocado molestias entre los usuarios que han exigido hasta cambio de personal de este centro, ante la nula atención a sus pacientes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario