Cientos de jóvenes oaxaqueños acuden a vacunarse en la capital

-Este martes inició la aplicación de vacunas contra el Covid a jóvenes de 18 a 24 años.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes inició la jornada de vacunación a jóvenes de 18 a 24 años en la ciudad capital, las sedes que se habilitaron son el gimnasio universitario de la UABJO, el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) y el hospital militar de Ixcotel, en las tres sedes se registró una gran concentración de jóvenes, en esta jornada se aplicará la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

En la cobertura que tuvo TVBUS en la sede del ITO, uno de los jóvenes dijo que llegó desde las cinco de la mañana para ser de los primeros en recibir la vacuna, aunque otros más llegaron desde el lunes por la tarde, algunos de ellos pasaron la noche en el lugar, debido a las bajas temperaturas tuvieron que refugiarse en vehículos y taparse con cobertores, varios de los jóvenes iban acompañados de sus padres.

Al igual que ha sucedido en otras jornadas de vacunación, había personas que cobraban por apartar los lugares, aunque en esta ocasión al tratarse de jóvenes, el precio iba de los 30 a los 50 pesos, situación que a pesar de ser denunciada de manera frecuente, no se ha detenido a nadie.

Es importante hacer mención que este grupo de edad era el que menos intención tenía de vacunarse, sin embargo al ver el incremento en los contagios y que ahora está afectando a este sector de la población, es que han decidido acudir a los centros de vacunación, ya que varios de ellos refieren que es de gran ayuda en esta tercera ola el aplicarse la vacuna, los requisitos que deben presentar son su expediente de vacunación, credencial de elector y la CURP.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario