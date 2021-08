Bares y cantinas no acatarán cierre a las 12 : Unión de Bares CTM

-Durante el 2020 fue uno de los giros más afectados en la pandemia al cerrar algunos, hasta por siete meses.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Secretaria General de la Unión de Bares y Cantinas de la CTM en Tuxtepec, Rosalba Ramírez Miravete, declaró que estos giros no cerrarán a las 12 de la noche como lo establecieron los protocolos de saneamiento, que anunció este lunes el gobierno municipal ante la tercera ola de contagios por Covid-19, ya que en muchos negocios su afluencia es más nocturna.

Dijo que han sido el ramo más afectado durante lo que va de la pandemia, ya que en un inicio fueron ellos quienes cerraron por casi siete meses, por los altos contagios que se registraron durante el 2020 y ahora que nuevamente se registra un incremento en los casos de coronavirus, afirmó que no cerrarán, pues señaló que tienen necesidades y que no reciben ningún apoyo por parte del gobierno para sus negocios.

Por otro lado Rosalba Miravete, desmintió la declaración que diera su representante en el pasado arranque del Plan Integral para la Prevención y Contención de la Propagación del Virus Alejandro Xuconostli Parra, sobre un caso positivo a coronavirus dentro del gremio, “no es cierto, tenemos todos los protocolos y hemos sido muy responsables en cuidar las medidas ante el covid” señaló la dirigente.

Así mismo afirmó que han recibido cursos por parte del ayuntamiento, en sensibilización y manejo de medidas sanitarias ante el covid y aseguró que próximamente iniciarán con nebulizaciones y sanitizaciones de los establecimientos, en colaboración con todo el gremio de bares y cantinas.

Argumentó también que hay negocios diferentes al giro de bares, en los que no se tiene control absoluto, poniendo como ejemplo la esquina de Matamoros y 5 de mayo del centro de la ciudad, en donde dijo que la afluencia de personas es muy elevada y no se respeta la sana distancia, ni los protocolos de higiene, además de que las autoridades no hacen nada al respecto.

La representante del gremio de giros nocturnos, reiteró que no cerrarán y continuarán trabajando bajo sus propias medidas.

Mencionó que si se debe pagar una sanción por seguir trabajando para mantener las fuentes de empleo que en esos negocios se generan, ella va por delante.

“Si antes, durante campañas políticas se la pasaban sanitizando calles y lugares, porque ahora el gobierno municipal no lo hace si es su responsabilidad garantizar la salud de los Tuxtepecanos” finalizó Rosalba Ramírez.

