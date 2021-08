Ambulantes de Tuxtepec acatarán medidas y proponen reducir horarios por Covid

-La alianza de ambulantes ALCACUP está dispuesta a contribuir con la población para frenar la tercera ola de contagios, por lo que permanecerán hasta las 17:00 horas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Los vendedores ambulantes de la Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papaloapan (ALCACUP) se alinean para abatir la tercera ola de contagios de covid en Tuxtepec, pues no sólo aplicarán trabajar en días alternados, sino reducirán sus horarios para disminuir la movilidad en el centro.

Así lo manifestó el líder de esta alianza Benjamín Tomas Meza, quien señaló a TVBUS que la medida que anunció el ayuntamiento de trabajar en días alternados entre los vendedores, ellos la aplicaron el año pasado, por lo que no será novedad en la forma de trabajar.

Sin embargo, en esta ocasión, la propia alianza propone entre sus agremiados reducir los horarios de trabajo el día que les corresponde instalarse, dando como plaza un par de horas pasando el medio día, pero sin permanecer por la tarde.

Esta decisión la tomaron al ver la rapidez de contagios en esta tercera ola, así como que sigue siendo mortal, afectando a todas las edades.

La diferencia para trabajar en conjunto con la sociedad y autoridades, dijo, es que este año los vendedores ya creen en el virus, algunos tras sufrir la enfermedad, mientras que el año pasado esta falta de creencia generó resistencia.

Hasta este momento el padrón de ambulantes de esta organización es de 850 comerciantes en Tuxtepec, pero debido a razones de la pandemia solamente se encuentra trabajando un ochenta por ciento y el resto no han podido regresar a laboral por que algunos quebraron y se quedaron sin la posibilidad de reinvertir, otros más quedaron con secuelas tras enfermarse de covid y lamentable otros más perdieron la batalla contra el virus.

