Sección 35 iniciará movilizaciones en Oaxaca, ante despido masivo de trabajadores

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), anunció una serie de movilizaciones en la ciudad capital, para exigir al Gobierno del Estado que no se lleve a cabo el despido masivo de personal que labora en los Servicios de Salud en toda la entidad.

Las movilizaciones consisten en manifestaciones en distintos cruceros de la capital, en dónde el personal dará a conocer a la población en general por medio de carteles, cuáles son sus principales demandas, dijeron que no bloquearán la circulación vial, esta misma actividad se realizará en los hospitales y centros de salud.

En conferencia de prensa en la sede del sindicato, dieron a conocer que se les notificó sobre un posible despido de mil 500 trabajadores de la gremial, señalaron que la mayoría del personal labora en el área administrativa y quienes a decir de la dirigencia sindical, realizan una labor primordial en los hospitales y centros de salud.

Señalaron que estos despidos son injustos debido a que los trabajadores que supuestamente serán despedidos, han estado al frente de la primera línea de atención contra el Covid y que el despido se debe más a un problema de carácter financiero que a un tema laboral, esto dijo el dirigente sindical, lo comentarán en una reunión que tendrán con el Gobernador Alejandro Murat el próximo miércoles.

Es importante hacer mención que el próximo 19 de agosto el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Juan Carlos Márquez Heine, comparecerá ante el pleno del Congreso del Estado, quien deberá responder a los cuestionamientos que hagan los legisladores sobre diversos temas.

