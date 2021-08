Sección 22 del CNTE lanza encuesta a los papás para el regreso a clases; conócela

-Esta son las preguntas que la CNTE a nivel nacional realiza en las escuelas donde tiene presencia, como en Oaxaca ¿A ti ya te llegó la encuesta?

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El inicio del ciclo escolar 2021 – 2022 ha causado controversia en todo el país sobre si hay o no condiciones para volver a las aulas, tema del que la CNTE ha dejado en claro que iniciarán clases a distancia, pero además, aplica una consulta a los padres para respaldar esta decisión.

Este 16 de agosto comenzó la encuesta dirigida a padres de familia vía digital, la cual consta de cinco preguntas, además de pedir la entidad y nombre del tutor.

La encuesta pregunta a los padres sobre las condiciones de la escuela, desde lo estructural hasta la capacidad para obtener insumos que garanticen la higiene, entre otros factores, en donde los padres tienen la posibilidad de contestar con sí, no o no sé.

Los cuestionamientos son:

-¿La escuela donde estudia su hija (o) cuenta con todos los materiales de sanitización personal para la higiene permanente y la infraestructura adecuada para el regreso a clases presenciales?

-¿Considera que es un riesgo de contagio regresar a clases presenciales sin que todos los que intervienen en el proceso educativo y población en general estén vacunados?

-De acuerdo a la nueva variante de Covid-19 (Delta) que afecta a niños y jóvenes ¿considera un riesgo asistir de manera presencial a la escuela?

-¿Está de acuerdo en asumir la responsabilidad al firmar la carta compromiso de corresponsabilidad para asistir a clases presenciales sin antes tener la vacuna?

-¿Está de acuerdo en que inicie el ciclo escolar 2021 – 2022 con clases presenciales?

Esta encuesta se aplicará hasta el sábado 21 de agosto por acuerdo de la asamblea nacional representativa, en la que participaron 35 delegaciones de 28 entidades del magisterio disidente, y el próximo 25 de agosto se darán a conocer los resultados.

Cabe mencionar que a un año y medio de haberse suspendido las clases presenciales, por lo menos en Tuxtepec no se han sostenido reuniones entre directivos, maestros y padres para revalorar si se tienen o no las condiciones en cada una de las escuelas.

Según el INEGI, San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con un registro de alumnado de educación básica de aproximadamente 50 mil estudiantes en un rango de edad de entre los 6 a los 17 años.

