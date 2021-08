Se impone PRI ante el Congreso de Oaxaca con mayoría de MORENA, para aplazar comparecencias

-Congreso suspende comparecencias programadas para el 17 de agosto, entre ellas la del Secretario de Finanzas.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más el Gobierno del Estado de extracción priísta, le gana la partida al H. Congreso del Estado con mayoría de MORENA, pues de última hora decidió suspender las comparecencias programadas para este martes 17 de agosto, en dónde el titular de la Secretaría de Finanzas Estado Vicente Mendoza respondería a los cuestionamientos de cómo se han aplicado los 3 mil 500 millones de pesos que aprobó el poder legislativo en 2019.

Los hechos indican que todo estaba armado, pues desde el viernes 13 de agosto en la inauguración de un puente en Santa Cruz Amilpas, el Gobernador Alejandro Murat anunció que el Secretario de Finanzas rendiría un informe en cadena estatal, en el citado informe se dijo que la deuda del estado ha disminuido un 37 por ciento, ya que en diciembre de 2016 la deuda era de 29 mil 400 millones de pesos y para diciembre de 2022, la deuda quedaría en 18 mil 480 millones de pesos.

Ahora que se tienen estas cifras dadas por el Secretario de Finanzas, el Congreso decidió no llevar a cabo las comparecencias de este martes 17 de agosto, poniendo como argumento el incremento de contagios por Covid en la entidad y de manera particular entre los trabajadores del Congreso del Estado, estas comparecencias se reprogramarán para una fecha posterior, por eso es que decimos que el gobierno priísta de Murat le ganó a la mayoría de MORENA en la cámara de diputados.

Y es que los cuestionamientos que se harían al Secretario de Finanzas se dicen que serían algo fuertes, sobre todo porque a decir de varios diputados y diputadas, no hay suficiente transparencia en el manejo de los 3 mil 500 millones de pesos, pues varias obras que estaban contempladas no se han concluido y otras aún no se inician, la anterior victoria del poder ejecutivo sobre el legislativo, fue precisamente para aprobar este endeudamiento, incluso hay quienes dicen que los legisladores que votaron a favor se llevaron su buena “mochada”.

Ahora falta esperar qué sucede con las comparecencias programadas para el jueves 19 de agosto, en dónde uno de los funcionarios que más difícil le puede ir es sin duda al Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine, quien tiene varios problemas en los Servicios de Salud de Oaxaca, desde la falta de medicamentos, material e insumos, la supuesta no comprobación de mil 600 millones de pesos, hasta el manejo de la pandemia.

Uno de los diputados que más ha señalado estas situaciones en el pleno es César Morales Niño, quien dice que existen “compras engañosas”, ya que no se encuentran los túneles sanitizantes que supuestamente compró los Servicios de Salud y que esta situación está siendo investigada por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Comentarios

