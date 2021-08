Reportan de 2 a 3 defunciones diarias por covid-19, en la Cuenca

-Además de tienen al momento 30 hospitalizados en la región



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, dio a conocer que se reportan de 3 a 4 defunciones de manera diaria, esto en el marco de esta tercera ola de casos covid en Tuxtepec.



Entrevistado en el marco del arranque del Plan Integral para la Prevención y Contención de la Propagación del Virus, dijo que en el municipio se han acumulado alrededor de 300 defunciones en toda la pandemia, y se reportan de manera diaria entre 3 y 4, por lo que reiteró el llamado a la población seguir con las medida de prevención, pero sobre todo que se queden en casa.



En cuanto a los hospitalizados reporto 30 distribuidos en la clínica del IMSS, ISSSTE, así como en el Hospital General, reiteró que al momento de que una persona llega para ser atendido por covid, es valorado y de ser necesario son hospitalizados, y en algunos casos llevan un tratamiento en sus hogares.



Sobre las pruebas rápidas de covid, el Jefe Jurisdiccional, explicó que quienes tengan síntomas vana su centro de salud, y el médico valora si son o no candidatos a una prueba covid, “no pueden llegar y decir hazme la prueba porque no es así, primero tenemos que valorarlos”.



Actualmente se tienen en la región de la Cuenca del Papaloapan 406 casos activos, y suman ya 4, 138 casos de covid, además de que se reportan 377 defunciones.

