OBPEO denuncia falta de respuesta del Gobierno a sus demandas, advierten movilizaciones

-Exigen construcción de techados en varias escuelas, así como obras de infraestructura y de carácter social.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes integrantes de la Organización para el Bienestar de los Pueblos del Estado de Oaxaca (OBPEO), bloquearon por algunos minutos el crucero del estadio de beisbol, para exigir al Gobierno del Estado que cumpla con los compromisos que se han adquirido, principalmente en materia de infraestructura y obras sociales.

Los manifestantes dijeron que desde hace dos meses ingresaron sus peticiones, mismas que a la fecha no han sido respondidas, en el pliego de demandas se encuentran diversas obras para beneficiar a 36 comunidades que representan, principalmente de la sierra norte del estado de Oaxaca.

Para la región de los valles centrales, piden que se construyan techados en escuelas de los municipios de Ocotlán de Morelos y San Antonino Castillo Velasco entre otros, en la región del istmo piden que se entreguen apoyos del programa de empleo temporal y de apoyo al campo, pues por la pandemia muchas familias se han visto afectadas.

Los manifestantes retiraron el bloqueo que habían instalado debido a que serán atendidos por las autoridades del Gobierno del Estado, para ello tendrán una reunión este martes, sin embargo precisaron que en caso de no tener respuestas favorables a sus demandas, llevarán a cabo una serie de movilizaciones en las regiones de los valles centrales y del istmo de Tehuantepec.

