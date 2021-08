Oaxaca será sede del Tianguis de Pueblos Mágicos 2022

-La entidad también será anfitrión el próximo año del Encuentro Nacional de Turismo

-“La más grande riqueza de nuestra entidad son las y los oaxaqueños guardianes de la enorme diversidad cultural y natural que nos distingue”: AMH

Comunicado

Ciudad de México. 16 de agosto del 2021.- Oaxaca será el estado anfitrión de la cuarta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos del año 2022, que reunirá a las 132 comunidades de México reconocidas con este nombramiento para compartir su patrimonio natural y cultural; así como del segundo Encuentro Nacional de Turismo que también se realizará el próximo año.

Así lo anunciaron el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Márquez, y el gobernador Alejandro Murat, quien destacó que los seis pueblos mágicos de la entidad, a saber: Capulálpam de Méndez, Huautla de Jiménez, Mazunte, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro y San Pablo Teposcolula, así como Santa Catarina Juquila, estarán presentes en este tianguis junto con los pueblos mágicos de otros estados de la República Mexicana para promover sus productos turísticos a compradores nacionales e internacionales, así como al público en general.

El gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, destacó que el turismo es uno de los principales motores del crecimiento de Oaxaca, y que “la más grande riqueza de nuestra entidad son las y los oaxaqueños guardianes de la enorme diversidad cultural y natural que nos distingue, y que además han sabido actuar con gran responsabilidad ante la contingencia sanitaria, lo que nos permitió conservar la confianza de visitantes de todo el mundo que se saben cuidados por estrictos protocolos de seguridad y la inigualable hospitalidad oaxaqueña”.

Por su parte, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, expresó que el Tianguis de los Pueblos Mágicos se afianza como una plataforma de intercambio comercial, conocimiento, experiencias, y como una importante ventana de promoción nacional e internacional. Por lo cual, dijo, constituyen una pieza clave de la oferta turística del país, y que hoy más que nunca se configuran como pilar de la economía regional y nacional.

Asimismo, destacó que Oaxaca, por su importante riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica, dará sustento a la cuarta edición de este evento y será el marco ideal para proyectar las máximas expresiones de los Pueblos Mágicos.

En tanto, el secretario de Turismo estatal, Juan Carlos Rivera Castellanos, mencionó que el estado está listo con una propuesta hotelera de más de 7 mil cuartos, una oferta turística Patrimonio Cultural de la Humanidad, catalogada como la mejor ciudad de México y del mundo; mejor destino de escapada urbana de México y Centroamérica, que además cuenta con diversos reconocimientos gastronómicos.

Dijo que el anuncio de estos eventos es un aliciente para una reactivación turística segura y responsable, anteponiendo la salud de habitantes y visitantes, por lo tanto se cuenta con protocolos de bioseguridad para cuidar de todas y todos.

Cabe destacar que el Tianguis de Pueblos Mágicos, en el que participan operadoras y empresas turísticas, líneas aéreas, socios comerciales y los principales actores de la industria, genera un impulso a la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de las poblaciones con dicho nombramiento, lo que permite incrementar los flujos de visitantes nacionales e internacionales hacia el país.

También busca atraer aquellos segmentos del mercado que, a raíz de la contingencia sanitaria mundial por COVID-19; prefieren destinos cercanos en los que puedan convivir con la naturaleza, conocer la cultura, y que cuenten con protocolos de bioseguridad.

De igual manera se informó que la entidad oaxaqueña albergará el segundo Encuentro Nacional de Turismo, en el que el sector turístico y autoridades de los tres órdenes de gobierno se reunirán para analizar los retos de la industria y la nueva normalidad.

Al respecto, el coordinador general de dicho evento, Carlos Mora Álvarez, dijo que en este encuentro se reactivarán los mecanismos que se han visto afectados en materia turística, donde se sumarán diversos actores del sector público y privado, y de diferentes rubros que intervienen en esta actividad económica.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario