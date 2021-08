Instala SITyPS plantón frente a “Casa Oficial” en Oaxaca, denuncian despido masivo injustificado

-Señalan que el despido es por un faltante de mil 600 millones de pesos que no han podido justificar los SSO

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salus (SITyPS), instalaron un plantón frente a “Casa Oficial” sobre la avenida Juárez de la capital oaxaqueña, exgien al Gobierno del Estado que no se despida a más de mil 600 trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La Secretaria General del SITyPS Laura Cerqueda de la ROsa, comentó que son alrededor de 38 trabajadores de la gremial, las que han sido notificadas de su despido, sin embargo precisó que son cerca de mil 600 trabajadores los que serán despedidos, aún cuando muchos de ellos forman parte de la primera línea de atención contra el Covid.

Los trabajdores en cuestión laboran en el área administrativa, médicos, enfermeros y también hay personal eventual, la dirigente sindical dijo que el Gobierno del Estado está violentando los derechos de los trabajadores, incluso dijo que el despido es por un faltante de mil 600 millones de pesos.

Cerqueda de la Rosa mencionó que estos trabajadores tienen entre 5 y 10 años de estar laborando para los Servicios de Salud de Oaxaca y a pesar de ello no cuentan con una certeza laboral, asimismo indicó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) fue quien notificó los despidos y cerró sus puertas para evitar que los trabajadores interpusieran un amparo.

Finalmente dijo que mantendrán el plantón de manera indefinida, dieron como plazo una semana para que las autoridades den respuesta a sus demandas o de lo contrario irán intensificando sus movilizaciones y protestas, aunque no dieron a conocer en qué consistirían dichas movilizaciones.

Comentarios

