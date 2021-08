Coordinadora de Padres de Familia, dice rotundo “NO” al regreso presencial a clases en Oaxaca

-Señalan que la salud de los alumnos, no está sujeta a caprichos e intereses políticos y económicos del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que “llueva, truene o relampaguee”, habrá regreso presencial a clases en todo el país, sin embargo este jueves la Coordinadora Estatal de Padres, Madres y Tutores en Defensa de la Educación Pública en Oaxaca, le respondieron al mandatario nacional con un rotundo “NO”.

En conferencia de prensa en el edificio histórico de la Sección 22, dijeron que no existen condiciones para el ciclo escolar 2021-2022 que inicia el próximo 30 de agosto, otro argumento que dieron son los aumentos en los contagios en las 8 regiones de la entidad, incluso dijeron que la vida de sus hijos no debe sujetarse a caprichos e intereses políticos y económicos, tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado.

El magisterio oaxaqueño ha dicho en varias ocasiones que los planteles educativos en la entidad, no están en condiciones como para reanudar labores sobre todo, porque muchos de ellos no cuentan con los servicios básicos como agua potable, vital para cumplir con el lavado frecuente de manos, además de que muchos otros no cuentan con los espacios suficientes para mantener la sana distancia.

Asimismo indicaron que este rechazo es respaldado por la mayoría de escuelas de la entidad, sobre todo de aquellas dónde no hay garantías para evitar contagios, también dijeron que el programa “Aprende en casa” fue un fracaso, que solo benefició a las televisoras, sin embargo no dieron ninguna alternativa para la impartición de clases.

En días pasados el Gobierno Federal, publicó una carta compromiso de corresponsabilidad en la que el padre de familia o tutor, deberá reportar la salud de su hijo y si quiere que reciba clases de manera presencial, a distancia o mixta, dicho documento dijo la Coordinadora no lo van a firmar y responsabilizan al Gobierno Federal y Estatal de los contagios que se lleguen a dar en los alumnos.

Es importante mencionar que en reiteradas ocasiones el Gobernador Alejandro Murat y el Director General del IEEPO Francisco Ángel Villarreal, han dicho que para el regreso presencial a clases se tomará en cuenta la opinión de los padres de familia, maestros y autoridades estatales y municipales, en dónde decidan regresar a las aulas y que deberá hacerse de manera gradual, escalonada y voluntaria.

