Aprietan medidas: ordenan cierre de bares en Tuxtepec a las 12 de la noche

-Además la afluencia de éstos será del 25%

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el incremento de casos de covid-19 en el municipio de Tuxtepec, este lunes el gobierno municipal dio a conocer nuevas medidas contra el covid que van a implementar en el comercio y específicamente en los bares y cantinas, y es que estos establecimientos solo podrán permanecer abiertos hasta las 12 de la noche.

Además, de que solo se permitirá el acceso de un 25% los bares, medidas que de no ser acatadas provocará sanciones en estos establecimientos, mismas que darán a conocer más adelante a través de la gaceta oficial.

Otras de las medidas son que al comercio establecido e informal, se entregará la guía de protocolos establecidos, además de que se verificará que se cumplan con el uso del cubrebocas, que solo ingrese un familiar a los establecimientos y que no permitan el ingreso de niños.

De igual forma, los policías municipales harán la señalización de zonas de alto contagio, para exhortar a la población evitar estos puntos y solo ingresar de ser muy necesario.

Serán 30 los trabajadores que van a verificar que se apliquen estas medidas, y con esto ayudar a que ya no continúen los contagios de covid en el municipio, ya que durante la semana pasada fueron 187 casos nuevos para Tuxtepec, y éstos siguen incrementando, ya que en el corte de este domingo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se reportaron 406 casos activos en la región de la Cuenca del Papalopan.

