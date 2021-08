Ambulantes deberán trabajar “un día sí, otro no”, dispone ayuntamiento de Tuxtepec

-Operativos sorpresas y sanciones administrativas a comercios incumplidos con medidas sanitarias, entre otras nuevas medidas por aplicar

Yuri Sosa



Tuxtepec, Oax., 16 de agosto de 2021.- El comercio en la vía pública deberá aplicar medidas de distanciamiento de acuerdo al dispuesto por el gobierno de Tuxtepec ante el incremento de contagios en el municipio, el cual acumuló más de 550 en agosto.



De acuerdo a las estrategias y acciones del “Plan integral para la prevención y contención de la propagación del Covid-19”, el comercio informal dará servicio terciado, “un día sí, otro no” para favorecer la sana distancia entre ambulantes.



La autoridad supervisará de forma aleatoria a los comercios, establecidos y ambulantes, para verificar que cumplan con los protocolos de higiene; darán seguimiento a los negocios que incumplan con las medidas y se aplicará sanción administrativa a quienes hagan caso omiso.



Pese al semáforo naranja se confirmó la apertura de todos los negocios, esenciales y no esenciales, y para estos últimos mantener aforos del 25 por ciento y cerrar a las 12 de la noche.



Estas medidas se aplicarán del 16 al 29 de agosto, y el 2 de septiembre se evaluará la efectividad de las medidas en la reducción de contagios.

FOTO: Archivo

