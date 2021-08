SUTIEBO amenaza con movilizaciones indefinidas, de no lograr acuerdos

Piden revisión salarial y que no haya violaciones al contrato colectivo.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado emitido por el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SUTIEBO), anunciaron que el próximo 18 de agosto estarían iniciando una movilización general indefinida en caso de que no haya acuerdos con los directivos.

Estas movilizaciones podrían ser la toma de oficinas y cierre de vialidades periféricas del Instituto, Coordinación General de educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCYT), así como la toma de ciudad administrativa y ciudad judicial, para que la presión sea mayor.

Las acciones a emprender son para demandar que se cumplan con sus peticiones, además de que haya una revisión salarial y no haya violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Será además que este lunes 16 de agosto, haya una reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo Estatal, sin embargo mientras se da esta reunión habrá un paro de brazos caídos, por lo tanto dependerá de este acercamiento que el próximo miércoles se movilicen en la ciudad de Oaxaca.

Cabe hacer mención que desde el pasado 9 de agosto, los trabajadores sindicalizados iniciaron un paro de brazos caídos en los 260 planteles del estado, paralizando además las clases en línea.

