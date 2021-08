Hospitales del Sector Salud de Oaxaca al límite de su capacidad: SSO

El viernes 13 de agosto, un total de 25 hospitales de la red médica alcanzaron el 100% de su ocupación

Son cuatro regiones de la entidad las que concentran el 90.4% de casos activos

La curva epidémica sigue en ascenso, es urgente y necesaria la participación de la población para frenar la pandemia

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de agosto de 2021.- Tras ocho semanas consecutivas -del 12 de abril al 6 de junio- en que se registró una reducción considerable de contagios por COVID-19 en Oaxaca, esta pandemia vuelve a repuntar, afectando severamente cuatro regiones de la entidad.

Se trata de Valles Centrales, Cuenca del Papaloapan, Istmo de Tehuantepec y Costa, que, de acuerdo a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) mantienen encendidas las alarmas ya que la curva epidémica sigue en ascenso al concentrar el 90.4% de dos mil 750 personas que cursan con la enfermedad viral en fase activa en todo el territorio estatal.

La dependencia precisa que, esta situación está ocasionando que la red hospitalaria de estas zonas geográficas opere al límite de su capacidad, al registrar promedios críticos de saturación que oscilan entre el 70 y 90% diarios.

Y es que, de las 471 camas disponibles -hasta este sábado- para hospitalización, 340 permanecen ocupadas, siendo las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxtepec, Costa, Valles Centrales e Istmo, las que concentran la mayoría de esta ocupación, con 83%, 78.2%, 72.2% y 69.8% respectivamente.

En este sentido, las estadísticas de la Dirección General de Atención Médica de los SSO muestran que el promedio diario en ingresos hospitalarios de pacientes con complicaciones derivadas al virus SARS-CoV-2 en los últimos cinco meses cambió de manera drástica, al pasar de 140 personas ingresadas a la red médica en abril, a 326 en agosto.

Lo anterior se traduce de igual forma en el aumento de nosocomios que operan al 100% de su capacidad, al llegar a contabilizar un mínimo de dos centros hospitalarios con camas generales saturadas; el registro más alto en esta tercera ola fue el reportado el pasado 13 de agosto, con 25 hospitales con sobrecarga en sus unidades de urgencias y hospitalización.

Ante este panorama crítico que enfrenta Oaxaca, por la multiplicación de enfermos y enfermas que requieren con urgencia atención hospitalaria, porque su condición de salud se agravó y necesitan incluso, ventilación mecánica para respirar; así como la compleja situación con la que operan las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) al no haber suficientes camas por esta saturación, los SSO hacen un llamado urgente a la solidaridad, responsabilidad y disciplina ciudadana para aplicar las medidas preventivas.

La dependencia aseveró que de seguir este ritmo de crecimiento, la red médica se verá seriamente comprometida, -como ya ocurre en las zonas antes mencionadas- cada día será más difícil que las y los profesionales de la salud atiendan a pacientes con ésta y otras patologías, así como emergencias, que también son prioritarias.

Agregó que para que el número de contagios baje, es necesario seguir las restricciones sanitarias, además de, vacunarse cuando corresponda por grupo de edad, pues se ha visto que la población adulta joven ha sido de las más afectadas por la relajación de las medidas de seguridad.

El uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón, así como evitar acudir a lugares masivos, son acciones de vida o muerte que cuentan, ya que un simple descuido y todo puede cambiar, enfatizó la entidad de gobierno.

