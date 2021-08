Se realiza primera edición de Impulso Artesanal en Tuxtepec

-Con esta actividad se busca reactivar la economía de las y los artesanos de la región.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con artesanas del municipio de Ojitlán, este sábado inició la primera edición de Impulso Artesanal, que tiene la finalidad de reactivar la economía de las y los artesanos de la región de la Cuenca del Papaloapan.

Este Impulso Artesanal se pretende realizar cada quince días, con diferentes artesanas de la región, ya que debido a la contingencia no han podido vender los productos que han hecho lo que ha provocado que no tengan suficientes recursos económicos.

Lo que se busca además es que las y los artesanos vendan de manera directa, sin necesidad de intermediarios, quienes en ocasiones no pagan lo justo por estos trabajos.

Las artesanas que estarán este fin de semana en el municipio de Tuxtepec traen prendas para toda la familia, algunas elaboradas en telares de cintura, otras más hechas con hilos teñidos de manera tradicional, y otras más con los bordados tradicionales de Ojitlán.

Esa actividad inició este sábado desde las 8 de la mañana y estará hasta las 6 de la tarde, este domingo también estarán con el mismo horario, en el recibidor del restaurante Casa Blanca.

Las expositoras hicieron un llamado a los ciudadanos a comprar estas prendas pero sobre todo a reactivar la economía de los artesanos.

