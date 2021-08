Por covid, comercio de Loma Bonita solo abrirá medio día

-El cabildo tomó nuevas medidas para el sector comercial.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante los últimos casos de covid que se confirmaron en el municipio de Loma Bonita, este sábado el cabildo acordó restringir el horario del comercio local, y solo abrirán medio día.

Tras una sesión de cabildo, se dio a conocer que todo el comercio podrá abrir únicamente en un horario de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, aunado a que habrá personal que vigile que se cumplan con estas medidas, en caso de no acatarlas se les hará un llamado y de seguir renuentes serán acreedores a una multa o bien la clausura del establecimiento.

Otros requisitos que deben de cumplir los comerciantes es que haya una sana distancia al interior, que se controle el ingreso de los clientes, tener equipo para la temperatura, entregar gel, y sobre todo que el personal cuente con cubrebocas, caretas y guantes en todo momento.

Además de que se cerrarán los bares y cantinas, los campos deportivos, pero también las iglesias, y si algún ciudadano no porta el cubrebocas en la calle será acreedor a una multa de 300 pesos, y de ser menor de edad será multado el tutor.

También quedan suspendidos todos los eventos sociales, las carreras de caballos, los velorios, las peleas de gallos, no solo en la cabecera si no en las comunidades pertenecientes a este municipio cuenqueño.

Estas medidas estuvieron vigentes en el mes de julio del año pasado, y una vez más por los casos que se han reportado últimamente decidieron implementarlas, ya que hasta el corte de este viernes suman 297 casos en lo que va de la pandemia, 20 fueron confirmados en esta semana.

