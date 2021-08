Inicia registro para pensiones de adultos mayores en Tuxtepec

-Solo es para los adultos del casco urbano que tengan de 65 a 67 años.

Dora Timoteo/ Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado inició el registro de los adultos mayores de los 65 a 67 años de edad en el municipio de Tuxtepec, para que próximamente reciban un apoyo económico de manera bimestral.

Los requisitos que deben de presentar son copia de la credencial de elector, de la curp, acta de nacimiento y de un comprobante de domicilio, además de que estos mismos documentos debe de presentar un acompañante del adulto mayor.

El registro se hizo este sábado en las instalaciones de la secundaria José Vasconcelos, y estarán hasta las 6 de la tarde y esperan que el próximo lunes una vez más estén atendiendo, solo a los adultos del casco urbano, ya que posteriormente se recibirán los documentos en las agencias del municipio.

Esta pensión bienestar es un programa federal con el que se apoya a los adultos mayores, sin embargo anteriormente se entregaba a los adultos de los 68 años de edad en adelante, ahora se abrió el registro para que sea a partir de 65 que reciban este apoyo.

El apoyo es de 3, 100 pesos bimestrales y se espera que quienes se registren en estos momentos puedan recibir en el bimestre de septiembre-octubre su pago correspondiente.

