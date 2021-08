Hospitalizan al Diputado Horacio Sosa Villavicencio, por covid

El pasado 5 de agosto, informó a través de sus redes sociales que había dado positivo a Covid

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace 10 días aproximadamente el Diputado local Horacio Sosa Villavicencio informó a través de sus redes sociales que dio positivo a covid-19, y que empezaría un tratamiento medico, además de que se aislaría.

El comunicado que emitió en esa ocasión, informó que se había vacunado 15 días antes, además de que llamó a actuar en unidad y con amor a uno mismo y a quienes nos rodean, sin embargo fuentes cercanas al diputado informaron que fue hospitalizado.

En Diputado esta en la ciudad de México, y a decir de estas fuentes cercanas, se encuentra estable.

Cabe hacer mención que a inicios de esta se semana se dio a conocer que 3 integrantes del equipo de colaboradores del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca Arsenio Mejía, dieron positivo a Covid, y ya estaban siguiendo los protocolos necesarios.

