187 nuevos casos de Covid en Tuxtepec en una semana; ayer fueron 68

-Son ya más de 3 100 casos en el municipio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En esta segunda semana del mes de agosto y en el marco de esta tercera ola de casos de covid-19, el municipio de Tuxtepec reportó 187 casos nuevos, esto basándose en el reporte que de manera diaria emiten los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En el reporte del pasado lunes Tuxtepec tenía 2, 949 casos, sin embargo, con el pasar de los días las cifras fueron aumentando ya que durante el martes fueron 40 los casos nuevos contabilizados, el miércoles fueron 42, el jueves 37 y cerró la semana con 68 casos nuevos y siendo ya 3, 146 los casos desde el inicio de la pandemia a la fecha.

Fue el viernes que este municipio cuenqueño ocupó además el primer lugar en este reporte que de manera diaria emiten los SSO.

Pero, no solo fue Tuxtepec el municipio que reportó casos en los últimos días, también Loma Bonita sumo 20 casos nuevos, llegando a 297; en Acatlán también se reportaron 4 llegando a 102 desde el inicio de la pandemia a la fecha; en menor cantidad pero que también reportaron casos fueron Chiltepec, Jalapa de Díaz, Jacatepec, Cosolapa y Yaveo.

Estos casos nuevos, han provocado que durante esta semana se reporten 381 casos activos hasta el corte de este viernes, lo que además arroja una ocupación hospitalaria del 91.7%, cerrando con 3, 818 casos en la región de la Cuenca del Papaloapan así como 223 casos nuevos desde el lunes a la fecha.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario